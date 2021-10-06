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«Чистая Сибирь» и «Зеленая планета» на эковолне «Радио Сибирь»

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Красноярск
10:24 6 Октября 2021
общество, красноярск, омск, акция, экология, радиостанция
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В Красноярске стартовала экологическая акция «Чистая Сибирь» при поддержке сайта Sibnovosti.ru и «Радио Сибирь. Красноярск». С 1 по 28 октября радиослушатели могут избавиться от ненужной бумаги, упаковки и прочего материала, изготовленного из древесной целлюлозы, сдав их в специальные приёмные пункты. Кто привезёт больше килограммов бумаги - получит вознаграждение от спонсоров проекта. Среди поощрительных призов: книги, сертификаты на «Вот такие пироги» и главный подарок, предоставленный партнёром - полёт в «Аэротрубе». 1 ноября победители экоакции «Чистая Сибирь» будут объявлены в официальной группе ВКонтакте.

«Чистая Сибирь» и «Зеленая планета» на эковолне «Радио Сибирь»

«Радио Сибирь. Омск» подхватывает экоинициативу радиосети новым эфирным проектом. С 4 октября по будням в 13:30 и 18:30 на волне 103.9 FM стартует «Зелёная планета». Экологическому уму-разуму взрослых научат дети. Главные адепты и секьюрити «Зелёной планеты» расскажут, куда можно сдать старые кроссовки, проведут экологистику шоппинга, посоветуют, как сэкономить 500 литров воды в месяц и, соответственно, сохранить тугим кошелёк. 

«Радио Сибирь. Томск» - флагман «зелёного» марафона радиосети. Команда редакции с апреля запускает различные акции, повышающие экологическую лояльность слушателей. Одна из них «Сдай бумагу – помоги приюту животных» - кросс-проект, который работает сразу в двух направлениях социальной ответственности. Следующую акцию в рамках этого проекта команда «Радио Сибирь. Томск» планирует провести в середине ноября 2021 года. 

 

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