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В Туве назначен и. о. вице-премьера

Главная В России
Красноярск
09:36 6 Октября 2021
указ, назначения, вице-премьер, правительство, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Сергек Хертек назначен и. о. вице-премьера правительства – руководителя администрации главы и аппарата правительства Республики Тува. Ранее он занимал пост и. о. министра юстиции региона.

Кадровый указ главы Тувы Владислава Ховалыга вступил в силу 5 октября. Это первое кадровое назначение, которое он сделал после победы на сентябрьских выборах руководителя республики. Как писали Sibnovosti.ru, после выборов тувинское правительство было отправлено в отставку.

По данным официального портала Республики Тува, Сергек Хертек работает в структурах республиканской и муниципальной власти с 2004 года. Тогда он был назначен консультантом юридического отдела министерства финансов. В его трудовой биографии значится, в том числе, работа вице-мэром Кызыла (2013-2017 годы).

Предыдущий руководитель тувинского минюста Айдын Чюдюк уволился по собственному желанию.

Фото: © правительство Республики Тува

 

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