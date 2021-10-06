В Туве назначен и. о. вице-премьера

Сергек Хертек назначен и. о. вице-премьера правительства – руководителя администрации главы и аппарата правительства Республики Тува. Ранее он занимал пост и. о. министра юстиции региона.

Кадровый указ главы Тувы Владислава Ховалыга вступил в силу 5 октября. Это первое кадровое назначение, которое он сделал после победы на сентябрьских выборах руководителя республики. Как писали Sibnovosti.ru, после выборов тувинское правительство было отправлено в отставку.

По данным официального портала Республики Тува, Сергек Хертек работает в структурах республиканской и муниципальной власти с 2004 года. Тогда он был назначен консультантом юридического отдела министерства финансов. В его трудовой биографии значится, в том числе, работа вице-мэром Кызыла (2013-2017 годы).

Предыдущий руководитель тувинского минюста Айдын Чюдюк уволился по собственному желанию.

Фото: © правительство Республики Тува