Убийство девушек в Оренбургской области обрастает новыми делами

Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области, дал признательные показания. Видео показаний опубликовало следственное управление СКР по региону.

«К настоящему времени подозреваемый допрошен, дал показания по существу, произведена их проверка на месте», - сообщили в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, тела трех девушек были обнаружены 30 сентября после пожара в одной из квартир многоэтажного дома на ул. Молодежной (одно из них – во дворе дома) в городе Гае. Студентки снимали эту квартиру. Правительство Оренбургской области пообещало награду в 1 млн руб. за сведения, которые позволят поймать убийцу.

Уголовное дело первоначально было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Но, по данным следствия, к настоящему времени возбуждено еще несколько дел: по п. «а» ч. 3 ст. 131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней); п. «а» ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством…), ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем). Напомним, что Александр Лазарев был задержан 3 октября при попытке угнать автомобиль в Орске.

Фото: © следственное управление СКР по Оренбургской области