Спасибо вам, учителя!

В жизни каждого из нас была первая школьная линейка. Навсегда в памяти осталась и первая учительница, которая открывала совершенно неведомый мир знаний, учила писать и читать, становилась для каждого ученика настоящей второй мамой. В старших классах педагоги были уже наставниками, и порой знали о нас больше, чем даже друзья и родители. Так какие же они - наши любимые учителя, какими качествами и навыками должны обладать? О своих любимых школьных учителях сегодня рассказали журналисты редакции Sibnovosti.ru

Татьяна Ларионова, главный редактор Sibnovosti.ru:

- Любимый учитель в школе у меня был. Она же – любимый учитель нескольких других поколений. Литератор. Легендарная Ирина Николаевна Тамаркова. Много лет преподававшая в школе № 2 города Усть-Кута Иркутской области, последние годы работает в четвёртой.

Ирина Николаевна обладает потрясающей харизмой. Я за всю жизнь, наверное, встретила всего несколько настоящих харизматиков, и Ирина Николаевна была среди них первой. Она у нас начала преподавать литературу в 10 классе, значит, мне было 16 лет, а помню все – как сейчас.

Преподавала она так, что мертвая тишина стояла в классе. И вовсе не потому, что ее боялись, а потому, что было интересно. Очень. Любую тему она подавала так, что ты реально целое кино в голове смотрел. Это была совершенно блестящая преподавательская манера, сочетавшая глубину с доходчивостью. В её словах не было «популизма» и «упрощения», но был «оживляж», понятные примеры и ассоциации. И были требования вполне академические. Она учила нас мыслить, думать и старалась (успешно) быть на гребне методической волны. Спрашивала очень жестко – и имела полное право, потому что перед этим тема разжевывалась до микроволокон. Соответствовать ее требованиям и ожиданиям было делом чести. Да у нее даже чтоб «тройбан» получить, надо было постараться как следует. Её уроков действительно ждали.

Еще она была потрясающим классным руководителем. Ее «детям» все завидовали. Ирина Николаевна за них стояла горой. Они вечно ездили в какие-то поездки, у них всегда хохот стоял на классных часах, и они были звездами на школьных праздниках.

Она была высокой и статной, с короткой стрижкой, с очень плавными движениями и неспешной походкой. У нее был сильный глубокий голос. Она очень круто одевалась, и ее наряды рассматривали по пол-урока. Она круто красилась и явно была спецом в визаже. Еще у нее всегда был роскошный маникюр. Идеальный.

Она была очень артистична. Но это не имело никакого отношения к тому типу учителей, которые умеют и любят травить съедающие пол-урока байки, стараясь завоевать дешевую популярность или не желая возиться с какой-то темой. Ирина Николаевна умела филигранно использовать коллективный расслабляющий смех – именно тогда, когда всем действительно было необходимо передохнуть и переключиться.

Не помню, чтобы она позволяла себе кричать (большинство учителей хоть раз да опускались до этого). Она могла скорее повысить голос, сделать его таким металлическим, что ли. И лучше бы она кричала, честное слово. Потому что замечания, которые она делала, действительно разили наповал, и совершали с объектом нечто такое, что я потом, много позже, видела в кино и мультиках: когда герой сначала цепенеет, а потом трескается и осыпается мелкими осколками.

Ирина Николаевна Тамаркова, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 4 г. Усть-Кут Иркутской области

Она учила нас писать сочинения. Отвечать за каждое слово, подтверждать любой факт. Это пригодится мне позже, но тогда я сопротивлялась, считала ее требования придирками, ходила и лелеяла в себе обиду, а очнулась, когда оказалось, что в первом полугодии у меня выходит твёрдая «двойка». И я растерялась. У любого учителя мне пришлось бы выпрашивать возможность исправиться, унижаться, просить, плакать, а я этого не умела. После урока я осталась в классе, подошла и молча уставилась на неё. Она подняла глаза и сказала, что до конца недели я должна написать и защитить десяток рефератов ... и сочинения. Никаких показательных порок, никаких наставлений. И в этот момент я влюбилась в нее окончательно – и не было, возможно, с тех пор более обожающих глаз, следивших за каждым ее движением на уроке. Я люблю, потому что прекрасно, когда сильный человек оказывается благородным.

За те два года, когда я училась у Ирины Николаевны, она сделала для меня две очень важных вещи. С нее началось мое серьезное увлечение литературой.

Во-вторых, научила не бояться. В выпускном сочинении я раскритиковала Наташу Ростову. Напомню, что это было начало 90-х, время едва наступивших перемен. Да, учителя знали, что не только мальчишки, но и девочки покуривают за углом школы, но нас гоняли, заставляли смывать в туалете тушь с ресниц и убирать модные начесы с чёлок. Какая уж тут критика Ростовой?! Меня попытались отчитать, но вступилась Ирина Николаевна. Я воспряла духом.

В этом смысле Ирина Николаевна немножко фрондерствовала. То есть не делала вида, что не понимает, что довольно большая часть учеников последних классов – не ангелы с крыльями. Ничего не поощряла, понятно, но и не зажмуривалась. Уважала ли она нас? Думаю, да. Могу точно сказать, что она нас – видела. И всех всегда помнила. И кем-то даже гордилась.

Она умела внушить настоящий трепет. Ее очень уважали и побаивались. Подозреваю, это относится не только к разновозрастным ученикам, но и к коллегам. На последнем звонке мы все, включая наших отпетых хулиганов, рыдали, когда пели куплет для нашей Ирины Николаевны.

Наш выпуск и сегодня приходит к ней в гости. И все мы, уже взрослые совсем, уже не только ее «дети», но уже и «родители», говорим с ней обо всем. Она не лукавит, не держит дистанцию, она по-прежнему честна в поступках и суждениях.

Настоящий Учитель и настоящая Личность, в моих глазах, непременно обладает этим… не умением, а качеством.

Анна Серебренникова, журналист Sibnovosti.ru:

- День учителя — особенный праздник. В памяти каждого из нас до конца жизни сохраняются воспоминания о своих учителях.

Повезло тем, кто в школьные и студенческие годы встретил Учителя с «большой буквы». С уверенностью можно так сказать об учителе алгебры и геометрии большемуртинской школы № 1 Антонине Ивановне Жигуновой. Когда-то она даже становилась Учителем года Красноярского края.

Внимательная, отзывчивая, справедливая — именно таких слов заслуживает Антонина Ивановна. Талант, душевная теплота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия — это всё про неё. Она дала отличные знания сотням благодарных учеников. Антонина Ивановна — учитель по призванию, до глубины души преданная своему делу. Помню, как ученики всей школы мечтали, чтобы она стала их классным руководителем.

Как много у неё было за эти годы выпусков! Все бывшие ученики, без исключения, до сих пор с любовью, трепетом и глубоким уважением вспоминают Антонину Ивановну, которая для всех стала не только педагогом, но и второй мамой. Всегда поддерживала, помогала в любой ситуации. Она навсегда останется в наших сердцах.

Антонина Ивановна Жигунова, учитель алгебры и геометрии большемуртинской школы № 1

Александр Жуковец, ssm-специалист Sibnovosti.ru:

- Все говорят, что первая учительница была самая-самая. И у меня так было, но запомнилась больше учительница последняя моя, а точнее та, что преподавал у нас с 9 по 11 класс. Наталья Леонидовна Ульянова - учитель истории и обществознания средней школы № 34 города Братска (Иркутская область). Думаю, все понимают, насколько это серьезные и непростые предметы. Еще и нудные порой. Но я попросту влюбился в историю после первого же живого диалога на уроке с Натальей Леонидовной. Она была старше нас на 20 лет, но всегда могла увлечь. Она словно всем видом и подачей материала говорила: "Без моих предметов вы не будете так круты!"

И благодаря атмосфере, царившей на уроках, её отношению к делу и подаче материала я быстро полюбил эти гуманитарные науки. История же стала самым любимым предметом после музыки и географии. Бесконечное спасибо Наталье Леонидовне и долгих лет счастья я желаю. Она этого заслуживает.

Наталья Леонидовна Ульянова, учитель истории школы № 34 г. Братск (Иркутская область)

Кирилл Сатаров, журналист Sibnovosti.ru:

- Любимый учитель? Я вспомнил о человеке, который вложил в мою детскую голову необходимость соблюдения техники безопасности и умение работать с напильником, рубанком и пилой. О лучшем учителе ОБЖ и труда в маленьком заполярном посёлке образца 2005 года.

Его зовут Владимир Александрович Стрелец. По характеру он был добрым и снисходительным человеком, просто не умеющим ругаться. И у него не было половины пальца. Урок ОБЖ в его исполнении я помню до сих пор: «Здравствуйте, дети! Кто из вас знает, что такое техника безопасности и для чего она нужна?». Ответы были различные.

Выслушав все, он, подняв в воздух руку, произнёс: «Технику безопасности нужно соблюдать для того, чтобы с вашими пальцами всё было хорошо!», показывая свой – на котором отсутствовала фаланга. И, знаете, сработало.

Но это мелочи по сравнению с другим его предметом – трудовое обучение. В школах Красноярского края регулярно открывают то кружок программирования и робототехники, то столярную мастерскую. Но я и моя школа стояла, я повторюсь, в посёлке за полярным кругом, в Якутии, а на дворе был 2005 год. И в месте, где вокруг была только тундра, детей все же учили столярному мастерству.

Чтобы вы понимали: мы не только пилили, строгали и сверлили – у нас были токарные станки. Кое-что из сделанного мной тогда до сих пор есть на кухне моих родителей. И всему этому нас учил Владимир Александрович. Во внеучебное время он вёл кружок выжигания. Многое из того, что мы там делали, отправлялось на конкурсы и возвращалось к нам с победами. Не думаю, что сейчас Владимир Александрович работает, школы давно нет, да и возраст у него был преклонный. Но я от всей души благодарю его за те уроки (не только труда, но и жизни), которые он нам преподавал.

Фото: © РИА/Илья Наймушин

Екатерина Черемных, главный бухгалтер Sibnovosti.ru:

- Самый любимый учитель не только мой, но и всего нашего выпускного класса, это Ольга Ивановна Тихонова. Она преподавала физкультуру в школе № 1 поселка Чунский Чунского района Иркутской области. Мы окончили школу в 2004 году, но весь наш 11 «Б» до сих пор поддерживает связь с Ольгой Ивановной, которая была еще и нашим классным руководителем.

Она всегда была требовательной к себе и другим, но при этом, очень справедливой. Однажды на её глазах старшеклассник обидел малыша, так она бросилась догонять хулигана в юбке и на каблуках. Всегда дисциплинированная, она учила этому и нас. А в свободное время любила готовить и водить машину. Мы точно знали, что в День рождения, а он у неё 7 марта, можно подарить кулинарную книгу или любую кухонную принадлежность, и она будет несказанно рада.

Для каждого из своих учеников она была не просто наставником, она стала настоящим другом: могла и поддержать, и поругать, и дать совет. Именно благодаря Ольге Ивановне наш класс стал дружным, мы поддерживаем связь и сейчас, спустя много лет после выпуска, хотя живем все в разных городах.

Ольга Ивановна сейчас живет и работает в Куйтунском районе Приангарья, в селе Карымск. Уверена, что её нынешние ученики тоже с теплотой и любовью относятся к своему учителю. В День учителя хочется от всей души поздравить замечательного педагога, прекрасную женщину с праздником! Счастья, здоровья и долголетия!

Ольга Ивановна Тихонова, учитель физкультуры (Иркутская область)

Кристина Любимова, руководитель HR-службы Sibnovosti.ru:

- Самым лучшим учителем, которого я знаю, является Альбина Ивановна Попова, которая с 1997 по 2004 год возглавляла школу № 108 в Красноярске. Во время её руководства наше учебное учреждение, без преувеличения, было одним из лучших в Советском районе!

Потрясающая женщина, прекрасный специалист, она всю душу вложила в развитие школы. Именно во время её руководства в нашей школе был открыт кадетский корпус. Уже с 1 класса дети изучали психологию, английский язык, историю Красноярского края и даже христиановедение. В старших классах ученики переходили в профильные классы, у них была возможность выбрать одно из трех направлений: математическое, гуманитарное или медицинское. При этом, там не просто углубленно изучали профильные предметы, благодаря Альбине Ивановне, школа сотрудничала с вузами, преподаватели видели старания учеников, и ребята имели преимущество при поступлении.

Сама Альбина Ивановна преподавала психологию и очень успешно, надо сказать. Её любили абсолютно все ученики. Она никогда не повышала голос, отчитать могла, но спокойно, культурно, я бы сказала. И еще, у неё всегда было время для учеников и родителей. В кабинет к ней можно было прийти в любое время, и всегда она умела выслушать, дать совет, помочь разобраться в ситуации.

Сейчас Альбина Ивановна живет и работает в Москве. У неё много наград, в том числе и правительственных, но, думаю, самая главная награда – это любовь её учеников. Спасибо вам, Альбина Ивановна, за ваш труд и профессионализм! И с праздником!

Альбина Ивановна Попова, бывший директор школы № 108 г. Красноярска

Фото на главной: ©РИА/Максим Богодвид