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Рустам Набиев покорил восьмитысячник на одних руках

Главная В России
Красноярск
13:19 5 Октября 2021
гора, альпинисты, обрушение, спорт, непал
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский параальпинист Рустам Набиев на одних руках поднялся на один из гималайских восьмитысячников. Ноги он потерял в результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске в 2015 году.

«2 октября 2021 года в 10:00 утра я стоял на вершине горы Манаслу. Я написал новую страницу в истории альпинизма, став первым в мире человеком, который поднялся на восьмитысячник на одних руках!», - записал Рустам Набиев на своей странице в соцсети Instagram.

По данным Русского географического общества, совершить восхождение ему помог член томского отделения общества Иоанн Чечнев. Путь наверх начался 28 сентября, базовый лагерь был разбит на высоте 4 800 м.

Высота Манаслу составляет 8 156 м. Гора находится на территории Непала.  

Как сообщал сайт «Омск Здесь», Рустам Набиев потерял ноги в возрасте 23 лет. Сегодня он занимается спортом, работает, написал книгу. Женился на девушке, которая ждала его из армии.

Фото: страница Рустама Набиева в соцсети Instagram

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