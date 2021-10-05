Три человека погибли от угарного газа в оренбургском селе

Тела трех человек были обнаружены в одном из частных домов оренбургского села Покровка. В ходе расследования обстоятельств произошедшего была выявлена неисправность печного отопления.

Тела в доме на ул. Кирпичной были обнаружены вчера во второй половине дня. В числе погибших 66-летняя владелица дома, еще одна местная жительница и ее двухмесячный ребенок. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«По основной версии, смерть указанных граждан наступила в результате отравления продуктами горения…», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Оренбургской области.

Село Покровка находится на территории Новосергиевского района региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2019 года аналогичная трагедия произошла в алтайском городе Бийске. Тогда в частном доме от отравления угарным газом погибли сразу пять человек.

Фото: © следственное управление СКР по Оренбургской области