В новосибирском аэропорту полицию вызвали к курильщику

В новосибирском аэропорту Толмачёво сотрудники транспортной полиции задержали пассажира. Он курил на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы.

По данным управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, речь идет о рейсе Москва – Новосибирск – Кемерово. На борт самолета после его прибытия был вызван наряд полиции.

Пассажир не выполнил требования командира экипажа и во время перелета курил в туалетной комнате лайнера. Как выяснилось, ранее житель Кемеровской области уже был судим по ст. 157 УК РФ (уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей).

Сотрудники транспортной полиции составили в отношении мужчины административные протоколы.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте прошлого года пассажиры самолета, летевшего в Читу, самостоятельно усмирили дебошира. Этим рейсом туристы возвращались из Вьетнама.

Фото: © управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу