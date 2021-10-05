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Застройщики Новосибирска сдали 882,8 тыс. кв. м жилья за девять месяцев

Главная В России
Красноярск
11:40 5 Октября 2021
строительство, жилье, дома, статистика, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске за первые три квартала 2021 года введено в строй 882,8 тыс. кв. м жилья. Этот результат выше показателя аналогичного периода прошлого года на 11%.

Итоги работы отрасли за девять месяцев подвели в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии. По ее данным, 751,1 тыс. кв. м из общего объема приходится на многоэтажную застройку.

«Активнее всего возводятся многоэтажные жилые дома в Калининском районе – 18 домов (127,6 тыс. кв. м). Большее количество квадратных метров за девять месяцев сдано в Ленинском районе – 151,4 тыс. кв. м», - отметили в пресс-центре мэрии.

В январе-сентябре 2020 года в Новосибирске ввели в эксплуатацию 768,4 тыс. кв. м жилья. Тогда рост по сравнению с результатом за три квартала 2019 года составил 36%. Как писали Sibnovosti/ru, результат за шесть месяцев этого года составил 514,6 тыс. кв. м жилья. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Фото: © министерство строительства Новосибирской области

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