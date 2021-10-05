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Медики украли у пациентов новосибирской психбольницы 6 млн рублей

Главная В России
Красноярск
11:20 5 Октября 2021
больница, уголовное, дело, мошенничество, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Дзержинский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело о хищении средств у пациентов одного из медицинских учреждений города. О завершении расследования сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Фигурантами дела являются три сотрудницы учреждения. Им в зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ о мошенничестве и взяточничестве. Эпизоды уголовного дела относятся к 2016-2019 годам.

«Обвиняемые использовали свое служебное положение и психическое состояние пациентов, утративших родственников и социальные связи, с целью завладения их денежными средствами. Медицинские работники, имея доступ к банковским картам 12 подопечных, совершили через систему дистанционного банковского обслуживания «мобильный банк» хищения денег с их банковских счетов», - рассказали в следственном управлении.

По данным ведомства, всего было похищено 6 млн руб. Кроме того, по версии следствия, заведующая отделением получала 2 млн руб. в качестве взятки за размещение ряда граждан в лечебном учреждении граждан. Отмечается также, что вину фигурантки признали лишь частично.

В сообщении прокуратуры Новосибирской области об утверждении материалов обвинительного заключения по этому делу уточняется, что речь идет о сотрудниках ГБУЗ «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3».

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области

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