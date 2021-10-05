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Вице-спикер иркутского заксобрания может перейти в Госдуму РФ

Главная В России
Красноярск
10:57 5 Октября 2021
депутаты, законодательное собрание, выборы, итоги, отказ
Автор: Sibnovosti.ru
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Детский хирург Юрий Козлов, который баллотировался в Госдуму РФ по списку «Единой России» в Иркутской области, отказался от депутатского мандата. Он передан вице-спикеру заксобрания региона Кузьме Алдарову.

О передаче завоеванного по итогам выборов мандата проинформировал Центризбирком РФ, на сообщение которого сослался ТАСС. По данным информагентства, в региональном списке единороссов Юрий Козлов шел вторым после губернатора Игоря Кобзева. Глава региона также отказался от мандата. Третьим в списке был Кузьма Алдаров. Он является депутатом иркутского заксобрания от одномандатного избирательного округа №22 в Усть-Ордынском Бурятском округе. В региональном парламенте работает с 2013 года.

На сентябрьских выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набрала в Иркутской области 35,5% голосов.

Фото: страница вице-спикера законодательного собрания иркутской области Кузьмы Алдарова в соцсети Facebook

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