Вице-спикер иркутского заксобрания может перейти в Госдуму РФ

Детский хирург Юрий Козлов, который баллотировался в Госдуму РФ по списку «Единой России» в Иркутской области, отказался от депутатского мандата. Он передан вице-спикеру заксобрания региона Кузьме Алдарову.

О передаче завоеванного по итогам выборов мандата проинформировал Центризбирком РФ, на сообщение которого сослался ТАСС. По данным информагентства, в региональном списке единороссов Юрий Козлов шел вторым после губернатора Игоря Кобзева. Глава региона также отказался от мандата. Третьим в списке был Кузьма Алдаров. Он является депутатом иркутского заксобрания от одномандатного избирательного округа №22 в Усть-Ордынском Бурятском округе. В региональном парламенте работает с 2013 года.

На сентябрьских выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набрала в Иркутской области 35,5% голосов.

Фото: страница вице-спикера законодательного собрания иркутской области Кузьмы Алдарова в соцсети Facebook