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В большинстве российских регионов ухудшается ситуация с COVID-19

Главная В России
Красноярск
09:42 5 Октября 2021
регионы, ограничения, вирус, роспотребнадзор, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Коронавирус в России вновь переходит в наступление. Новая волна уже привела к ужесточению ограничительных мер в ряде регионов.

О ситуации с распространение COVID-19 сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она выступила на заседании президиума профильного координационного совета при федеральном правительстве.

«По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране… Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тыс. человек, - у нас такого субъекта нет ни одного, от 1 тыс. до 3 тыс. всего - в двух субъектах», - привели информагентства СМИ слова Анны Поповой.

Она уточнила, что в настоящее время заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 67 регионах. В 13 ситуация не меняется, а в пяти и вовсе улучшается.

В Алтайском крае для больных COVID-19 дополнительно развернули около 320 коек. В Новосибирской области, по данным ТАСС, число заразившихся коронавирусом учеников и сотрудников школ за неделю выросло с 48 до 99.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области

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