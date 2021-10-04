В новосибирское правительство пришли два новых министра

В правительстве Новосибирской области сразу два новых министра. Губернатор Андрей Травников представил их сегодня в ходе оперативного совещания.

Министром цифрового развития и связи региона стал Сергей Цукарь. В качестве и. о. министра он работает уже с августа. На этом посту он сменил Анатолия Дюбанова, который руководил профильным департаментом, а после его реструктуризации – министерством цифрового развития с 2010 года. В настоящее время Анатолий Дюбанов работает директором департамента развития цифровой экономики министерства экономического развития РФ.

«Очень важно, чтобы цифровая трансформация не превратилась просто в модное веяние и не стала вещью «самой в себе», - поставил задачу перед новым министром Андрей Травников (цитата по сайту правительства области).

Министерство труда и социального развития Новосибирской области с 1 октября возглавила Елена Бахарева. Ранее она работала заместителем министра Ярослава Фролова, который недавно ушел в отставку.

Фото: © правительство Новосибирской области