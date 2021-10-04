В Туве впервые провели компенсационное лесовосстановление

В Балгазынском бору в Туве высадили 124 тыс. саженцев сосны. Это первый опыт компенсационного восстановления лесов в регионе.

Заказчиком лесовосстановления стал один из крупнейших недропользователей в республике - ООО «Лунсин». Работы выполнил филиала ФБУ «Рослесозащита». В них также приняли участие АУ «Балгазынское Спец. ЛХУ», волонтеры, наемные работники и студенты профильного направления Тувинского государственного университета. Посадки прошли на площади 31 га.

«Было принято решение использовать корневые добавки для саженцев сосны обыкновенной в процессе приготовления «болтушки». Примененные препараты полностью обволакивают корни молодых саженцев, защищают, напитывают их минералами», - рассказали в мэрии Кызыла.

Балгазынский сосновый бор расположен на юго-востоке Улуг-Хемской котловины. По данным специалистов, это самый южный из сосняков Северной Азии.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года власти Республики Тува сформулировали требования к инвесторам, работающим в регионе. В их числе щадящее отношение к экологии.

Фото: © сайт органов местного самоуправления Кызыла