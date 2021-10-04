В Улан-Удэ могут организовать голосование на выборах президента Узбекистана

Досрочное голосование граждан Узбекистана на выборах президента страны может быть проведено в Улан-Удэ. Перспективу его организации обсудили мэр столицы Республики Бурятия Игорь Шутенков и генеральный консул центральноазиатского государства в Новосибирске Тимур Рахманов.

Выборы президента Узбекистана назначены 24 октября. Досрочное голосование будет проходить в течение трех дней.

«С учетом того, что здесь проживает достаточно большое количество наших граждан, мы решили организовать здесь досрочное голосование, которое будет проходить 16-18 октября. Мы бы хотели обратиться с просьбой оказать содействие в этом вопросе», - процитировал Тимура Рахманова информационный сайт Улан-Удэ.

По данным городских властей, сегодня узбекская диаспора Улан-Удэ насчитывает более 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось о том, что 24 октября проголосовать на выборах президента Узбекистана можно будет во всех шести генеральных консульствах этого государства. В том числе, в Новосибирске. На пост президента Узбекистана претендуют пять кандидатов. В их числе действующий глава республики (с 2016 года) Шавкат Мирзиёев.

Фото: © информационный сайт Улан-Удэ