Несколько человек травмированы в результате ДТП с автобусом в Ангарске

В иркутском городе Ангарске рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии есть пострадавшие.

ДТП произошло вчера на пересечении ул. Ленина и Мира. Его участниками стали автобус и «Лада Гранта». После столкновения автобус врезался в столб. По данным следственного управления СКР по Иркутской области, в автобусе находилось 17 пассажиров. Как минимум четыре человека получили травмы. По данным ведомства, по факту ДТП проводится доследственная проверка».

По данным ТАСС, еще одна крупная автомобильная авария в Иркутской области произошла сегодня утром у села Оек Иркутского района. Там столкнулись «Лада Гранта» и Toyota Nadia. Медицинскую помощь после ДТП получили пять человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года школьный автобус попал в аварию в Иркутской области у поселка Кутулик. Дети ехали из Аларского района региона в Кутулик, где планировали посетить музей. Несколько человек пострадали.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области