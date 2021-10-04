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Несколько человек травмированы в результате ДТП с автобусом в Ангарске

Главная В России
Красноярск
11:55 4 Октября 2021
скр, пострадавшие, рейсы, автобус, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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В иркутском городе Ангарске рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии есть пострадавшие.

ДТП произошло вчера на пересечении ул. Ленина и Мира. Его участниками стали автобус и «Лада Гранта». После столкновения автобус врезался в столб. По данным следственного управления СКР по Иркутской области, в автобусе  находилось 17 пассажиров. Как минимум четыре человека получили травмы. По данным ведомства, по факту ДТП проводится доследственная проверка».

По данным ТАСС, еще одна крупная автомобильная авария в Иркутской области произошла сегодня утром у села Оек Иркутского района. Там столкнулись «Лада Гранта» и Toyota Nadia. Медицинскую помощь после ДТП получили пять человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года школьный автобус попал в аварию в Иркутской области у поселка Кутулик. Дети ехали из Аларского района региона в Кутулик, где планировали посетить музей. Несколько человек пострадали.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

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