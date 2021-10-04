4 октября
Новости России
погода +7 °C
72.92
 
€ 84.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сибирский газ рвется из-под земли

Главная В России
Красноярск
10:55 4 Октября 2021
взрыв, исследования, газ, ученые, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Причиной образования кратеров в Сибири являются взрывы подземного газа. Эти взрывы российские исследователи связали с глобальным потеплением.

Статья «Образование газоэмиссионных кратеров на севере Западной Сибири: неглубокие ограничения» вышла в журнале Geosciences. Ее авторами указаны пять исследователей из Сколковского института науки и технологий.

Механизм взрывов ученые описывают так: в результате повышения температуры под землей происходит движение соленой и талой воды, которая имеет в своем составе природный газ. Из-за этого содержание метана увеличивается и растет давление в земной коре. Исследователи, на результаты работы которых ссылается «Газета.ру», предупреждают об опасности этого явления. В частности, на большей части полуострова Ямал.

К настоящему времени в Сибири с 2014 года нашли около двух десятков таких кратеров. Диаметр самого большого из них составляет 20 м при глубине 50 м.

Фото: © pixabay.com

В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Улан-Удэ могут организовать голосование на выборах президента Узбекистана

В Улан-Удэ могут организовать голосование на выборах президента Узбекистана

4 Октября 2021 г.
Узбекская диаспора в столице Бурятии насчитывает около 3 тыс. человек
Новости Красноярска: Несколько человек травмированы в результате ДТП с автобусом в Ангарске

Несколько человек травмированы в результате ДТП с автобусом в Ангарске

4 Октября 2021 г.
Автобус столкнулся с «Ладой Гранта»
Новости Красноярска: Взяли за халат: завершено расследование дела о поставках в забайкальскую больницу

Взяли за халат: завершено расследование дела о поставках в забайкальскую больницу

4 Октября 2021 г.
Работники медучреждения обнаружили обман при приемке халатов
Новости Красноярска: Задержан подозреваемый в убийстве девушек в Оренбургской области

Задержан подозреваемый в убийстве девушек в Оренбургской области

4 Октября 2021 г.
Ранее он отбыл срок за убийство
Новости Красноярска: Сибиряки стартовали в мужской волейбольной Суперлиге

Сибиряки стартовали в мужской волейбольной Суперлиге

4 Октября 2021 г.
Лучше всех получилось у «Локомотива»
Новости Красноярска: Футбольная «Томь» проиграла владикавказской «Алании»

Футбольная «Томь» проиграла владикавказской «Алании»

3 Октября 2021 г.
Счет матча – 1:3
Новости компаний
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
29/09
С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск
28/09
Почему работы на теплосетях в Красноярске ушли в осень?
28/09
Стоматология DENTIST Красноярск на Авиаторов, 42 — отличный выбор горожан
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На 9 Мая сбили 25-летнюю девушку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора

На 9 Мая сбили 25-летнюю девушку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора

29 Сентября 2021 г.
Девушка госпитализирована
Новости Красноярска: Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

1 Октября 2021 г.
Татьяна Бакальчук родила двойняшек
Новости Красноярска: Скончался бывший председатель крайисполкома Виктор Плисов

Скончался бывший председатель крайисполкома Виктор Плисов

3 Октября 2021 г.
Он умер на 87-м году жизни
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru