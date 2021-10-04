Сибирский газ рвется из-под земли

Причиной образования кратеров в Сибири являются взрывы подземного газа. Эти взрывы российские исследователи связали с глобальным потеплением.

Статья «Образование газоэмиссионных кратеров на севере Западной Сибири: неглубокие ограничения» вышла в журнале Geosciences. Ее авторами указаны пять исследователей из Сколковского института науки и технологий.

Механизм взрывов ученые описывают так: в результате повышения температуры под землей происходит движение соленой и талой воды, которая имеет в своем составе природный газ. Из-за этого содержание метана увеличивается и растет давление в земной коре. Исследователи, на результаты работы которых ссылается «Газета.ру», предупреждают об опасности этого явления. В частности, на большей части полуострова Ямал.

К настоящему времени в Сибири с 2014 года нашли около двух десятков таких кратеров. Диаметр самого большого из них составляет 20 м при глубине 50 м.

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