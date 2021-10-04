Взяли за халат: завершено расследование дела о поставках в забайкальскую больницу

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела о поставке в краевую инфекционную больницу некачественных медицинских халатов. Его материалы направлены на утверждение в прокуратуру.

Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 238¹ УК РФ (производство и сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Обвинение было предъявлено 31-летнему жителю Челябинской области.

В прошлом году индивидуальный предприниматель заключил договор с Забайкальской краевой клинической больницей. Документ предполагал поставку медицинскому учреждению 31 тыс. медицинских халатов на сумму более 3 млн руб.

«Обвиняемый, закупил более 24 тыс. халатов в фирме, не имеющей лицензии на изготовление медицинских изделий. Затем обвиняемый изготовил поддельные этикетки, содержащие ложные сведения о фирме-производителе и, упаковав их вместе с халатами, поставил в больницу в Чите», - рассказали в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю о том, как на самом деле был выполнен контракт.

Работники больницы обнаружили обман при приемке халатов. Оказалось, что они представляют опасность при использовании в качестве медицинских изделий.

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