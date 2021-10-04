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Задержан подозреваемый в убийстве девушек в Оренбургской области

Главная В России
Красноярск
09:46 4 Октября 2021
розыск, квартиры, убийство, скр, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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Розыск подозреваемых в убийстве трех девушек в оренбургском городе Гае, наконец, дали результат. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении этого преступления – ранее судимого Александра Лазарева.

О результатах расследования уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) сообщили в следственном управлении СКР по Оренбургской области. По данным ведомства, задержать подозреваемого удалось 3 октября, когда тот попытался угнать автомобиль в городе Орске.

«Следователями и криминалистами установлена одежда, в которой находился Лазарев в момент совершения преступления, по которой произведена молекулярно-генетическая экспертиза», - отметили в следственном управлении.

Александру Лазареву 30 лет. По данным СМИ, он был осужден за убийство в 2012 году, но уже вышел на свободу.

Как писали Sibnovosti.ru, тела трех девушек были обнаружены 30 сентября после пожара в одной из квартир многоэтажного дома на ул. Молодежной (одно из них – во дворе дома). Студентки снимали эту квартиру. Правительство Оренбургской области пообещало награду в 1 млн руб. за сведения, которые позволят поймать убийцу.  

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание докладывать о ходе и результатах расследования уголовного дела в центральный аппарат ведомства на постоянной основе.

Фото: © следственное управление СКР по Оренбургской области

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