Сибиряки стартовали в мужской волейбольной Суперлиге

Сибирские клубы стартовали в очередном регулярном первенстве мужской волейбольной Суперлиги. Новосибирский «Локомотив», кемеровский «Кузбасс» и красноярский «Енисей» провели матчи на своих площадках.

«Локомотив» в трех партиях обыграл «Газпром-Югру» из Сургута - 25:21, 25:19, 25:14. По данным сайта клуба, по 14 очков в его составе набрали сербский диагональный Дражен Лубурич и канадский доигровщик Джон Гордон Перрин. Отличился и Дмитрий Лызик, который сделал пять эйсов. По словам главного тренера хозяев Пламена Константинова, «сработала подача, за счет нее делали отрыв во второй и третьей партии».

В свою очередь, «Кузбасс» уступил «Динамо-ЛО» из Ленинградской области - 2:3 (25:15, 23:25, 23:25, 25:16, 13:15).

«Я могу сказать, что мы очень хорошо начали матч, второй сет был важный, мы контролировали ситуацию, но допустили много своих ошибок. Посмотрим статистику, мы лучше по всем элементам, но мы много ошибались», - привел сайт кемеровского клуба комментарий главного тренера «Кузбасса» Игоря Юричича.

«Енисей» также дома проиграл одному из российских грандов, «Зениту-Казань» – 0:3 (21:25, 15:25, 21:25).

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»