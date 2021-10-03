4 октября
Новости России
погода -1 °C
72.92
 
€ 84.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Футбольная «Томь» проиграла владикавказской «Алании»

Главная В России
Красноярск
19:35 3 Октября 2021
футбол, лига, матч, чемпионат, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В очередном матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» проиграла владикавказской «Алании». Матч 15-го тура состоялся в Томске.

Томичи открыли счет в этом матче. На 11-й минуте гол забил Никита Кирсанов. Из-за пределов штрафной площади он по дуге отправил мяч в верхний угол ворот соперников. Но футболисты из Северной Осетии – Алании отыгрались очень быстро. Уже на 16-й минуте после удара Давида Кобесова с угла вратарской площади счет стал 1:1. А до конца первого тайма гости создали себе уже солидное преимущество в два мяча. На 22-й минуте Алан Багаев ударом через себя послал мяч в сетку, а уже в добавленное к первому тайму время он же точно пробил с близкого расстояния. Во втором тайме счет не изменился – 1:3.

Другая сибирская команда ФНЛ – красноярский «Енисей» - сегодня встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

Фото: страница футбольного клуба «Томь» в соцсети «ВКонтакте»

 

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ангарске перинатальный центр продолжит работать по профилю

В Ангарске перинатальный центр продолжит работать по профилю

3 Октября 2021 г.
Ковидный госпиталь ограничат одним корпусом роддома
Новости Красноярска: Сергей Цивилев: «Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников»

Сергей Цивилев: «Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников»

3 Октября 2021 г.
Кемеровский губернатор попросил помощи у президента России в борьбе с миграцией
Новости Красноярска: За информацию об убийце оренбургских девушек назначена большая награда

За информацию об убийце оренбургских девушек назначена большая награда

3 Октября 2021 г.
Из резервного фонда регионального бюджета выплатят 1 млн рублей
Новости Красноярска: Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

1 Октября 2021 г.
Татьяна Бакальчук родила двойняшек
Новости Красноярска: В столице Хакасии готовят под застройку участок у проспекта Ленина

В столице Хакасии готовят под застройку участок у проспекта Ленина

1 Октября 2021 г.
Проект предполагает расселение ветхого жилья
Новости Красноярска: В Чите появились «умные» остановки

В Чите появились «умные» остановки

1 Октября 2021 г.
Установлены 10 павильонов на автобусных маршрутах
Новости компаний
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
29/09
С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск
28/09
Почему работы на теплосетях в Красноярске ушли в осень?
28/09
Стоматология DENTIST Красноярск на Авиаторов, 42 — отличный выбор горожан
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на мокрой дороге перевернулся автомобиль

В Красноярске на мокрой дороге перевернулся автомобиль

1 Октября 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

30 Сентября 2021 г.
В 2022 и 2023 годах в районах края планируется построить 12 площадок ГТО
Новости Красноярска: Охранника «Типа бара» красноярского бара, избившего девушку за разбитый стакан, будут судить

Охранника «Типа бара» красноярского бара, избившего девушку за разбитый стакан, будут судить

28 Сентября 2021 г.
Действия мужчины подпадает под административную статью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru