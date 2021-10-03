Футбольная «Томь» проиграла владикавказской «Алании»

В очередном матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» проиграла владикавказской «Алании». Матч 15-го тура состоялся в Томске.

Томичи открыли счет в этом матче. На 11-й минуте гол забил Никита Кирсанов. Из-за пределов штрафной площади он по дуге отправил мяч в верхний угол ворот соперников. Но футболисты из Северной Осетии – Алании отыгрались очень быстро. Уже на 16-й минуте после удара Давида Кобесова с угла вратарской площади счет стал 1:1. А до конца первого тайма гости создали себе уже солидное преимущество в два мяча. На 22-й минуте Алан Багаев ударом через себя послал мяч в сетку, а уже в добавленное к первому тайму время он же точно пробил с близкого расстояния. Во втором тайме счет не изменился – 1:3.

Другая сибирская команда ФНЛ – красноярский «Енисей» - сегодня встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

Фото: страница футбольного клуба «Томь» в соцсети «ВКонтакте»