В Ангарске перинатальный центр продолжит работать по профилю

ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» в Иркутской области продолжит работу по своему профилю и после открытия на его базе ковидного госпиталя. К такому решению пришли власти региона.

Ковидный госпиталь начнет работу с 4 октября. Под него отведут отдельный корпус медицинского учреждения. Там развернут 140 коек для больных COVID-19.

О продолжении работы роддома попросили жители Ангарска. Об этом сообщил официальный портал Иркутской области со ссылкой ни министра здравоохранения региона Якова Сандакова. Ранее перинатальный центр уже приходилось переформатировать в ковидный госпиталь. Например, как писали Sibnovosti.ru, в начале июля этого года там было размещено 300 коек.

По данным областных властей, 2 октября в Иркутской области было зарегистрировано 376 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число таких случаев за все время пандемии – около 110 тыс.

Фото: © официальный портал Иркутской области