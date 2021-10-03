Сергей Цивилев: «Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников»

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев считает необходимым превратить Кемерово и Новокузнецк в города с населением более 1 млн человек. По его мнению, это позволит прекратить отток жителей из региона.

За содействием в решении этой задачи Сергей Цивилев обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Их рабочая встреча состоялась в Ново-Огарево.

«Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников на базе Кемерова и Новокузнецка. Сейчас там 550–560 тыс. в каждом городе», - сказал губернатор (цитата по официальному сайту Кремля).

По оценке губернатора, «если будет поддержка, то реально создать к 2030 году, подойти к этой цифре (1 млн жителей – Sibnovosti.ru). Каким образом должна быть решена эта задача, Сергей Цивилев не уточнил. Но сказал, что регион готов осуществить комплексное развитие городских территорий со сносом целых кварталов частного сектора и строительством современных домов.

Владимир Путин, в свою очередь, указал на необходимость соблюдать права жителей старых домов. которые предполагается снести.

В настоящее время население Кемеровской области составляет 2,6 млн человек. Как писали Sibnovosti.ru, миграционная убыль населения региона в первом квартале 2021 года составила 1,5 тыс. человек.

Фото: © правительство Кемеровской области