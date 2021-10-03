3 октября
Новости России
погода +6 °C
72.92
 
€ 84.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За информацию об убийце оренбургских девушек назначена большая награда

Главная В России
Красноярск
12:39 3 Октября 2021
дело, уголовное, убийство, награда, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Найти убийц трех девушек в Оренбургской области по горячим следам не удалось. Власти региона объявили о денежной награде за информацию, которая поможет раскрыть страшное преступление.

Размер награды составляет 1 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда бюджета региона.

«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», - привел официальный сайт Оренбургской области слова губернатора Дениса Паслера.  

Как писали Sibnovosti.ru, тройное убийство произошло 30 сентября в городе Гае. Тела двух девушек были найдены после пожара в одной из квартир многоэтажного дома на ул. Молодежной. Еще одной – во дворе. Следственное управление СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«… Произведены многочисленные осмотры мест происшествия, в рамках одного из которых на месте преступления обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления – нож», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: © следственное управление СКР по Оренбургской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ангарске перинатальный центр продолжит работать по профилю

В Ангарске перинатальный центр продолжит работать по профилю

3 Октября 2021 г.
Ковидный госпиталь ограничат одним корпусом роддома
Новости Красноярска: Сергей Цивилев: «Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников»

Сергей Цивилев: «Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников»

3 Октября 2021 г.
Кемеровский губернатор попросил помощи у президента России в борьбе с миграцией
Новости Красноярска: Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

1 Октября 2021 г.
Татьяна Бакальчук родила двойняшек
Новости Красноярска: В столице Хакасии готовят под застройку участок у проспекта Ленина

В столице Хакасии готовят под застройку участок у проспекта Ленина

1 Октября 2021 г.
Проект предполагает расселение ветхого жилья
Новости Красноярска: В Чите появились «умные» остановки

В Чите появились «умные» остановки

1 Октября 2021 г.
Установлены 10 павильонов на автобусных маршрутах
Новости Красноярска: Названы приоритетные территории развития туризма в трех регионах на востоке России

Названы приоритетные территории развития туризма в трех регионах на востоке России

1 Октября 2021 г.
Они расположены в республиках Бурятия и Алтай, а также в Иркутской области
Новости компаний
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
29/09
С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск
28/09
Почему работы на теплосетях в Красноярске ушли в осень?
28/09
Стоматология DENTIST Красноярск на Авиаторов, 42 — отличный выбор горожан
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на мокрой дороге перевернулся автомобиль

В Красноярске на мокрой дороге перевернулся автомобиль

1 Октября 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В Красноярском крае построят шесть медицинских объектов

В Красноярском крае построят шесть медицинских объектов

29 Сентября 2021 г.
Финансирование по программе «Развитие здравоохранения» в 2022 году - 92,8 млрд руб.
Новости Красноярска: В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

30 Сентября 2021 г.
В 2022 и 2023 годах в районах края планируется построить 12 площадок ГТО
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru