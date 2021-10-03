За информацию об убийце оренбургских девушек назначена большая награда

Найти убийц трех девушек в Оренбургской области по горячим следам не удалось. Власти региона объявили о денежной награде за информацию, которая поможет раскрыть страшное преступление.

Размер награды составляет 1 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда бюджета региона.

«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», - привел официальный сайт Оренбургской области слова губернатора Дениса Паслера.

Как писали Sibnovosti.ru, тройное убийство произошло 30 сентября в городе Гае. Тела двух девушек были найдены после пожара в одной из квартир многоэтажного дома на ул. Молодежной. Еще одной – во дворе. Следственное управление СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«… Произведены многочисленные осмотры мест происшествия, в рамках одного из которых на месте преступления обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления – нож», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: © следственное управление СКР по Оренбургской области