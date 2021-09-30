В Новосибирске отремонтировали площади Лунинцев и Кондратюка

Ремонт двух крупных дорожные развязок завершился в Железнодорожном районе Новосибирска. Они расположены на пл. Лунинцев и пл. Кондратюка.

Работы, которые прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», обошлись в общей сложности в 47,5 млн руб. По данным мэрии Новосибирска, на пл. Лунинцев ремонт был проведен на площади 8,5 тыс. кв. м, на пл. Кондратюка (он включил также участок ул. Нарымской) –13 тыс. кв. м.

«Данные объекты не ремонтировались более десяти лет. Во многом это связано с тем, что если на магистралях можно прервать движение, сузить дорогу, то на кольце это сделать очень сложно… Работы велись преимущественно ночью», - рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как уточнили в пресс-центре городской администрации, подрядчиком выступила компания «СтройСити».

Фото: © законодательное собрание Новосибирской области