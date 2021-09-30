Строительство инфекционной больницы под Новосибирском оценили в 5 млрд рублей

Возведение инфекционной больницы под Новосибирском обойдется примерно в 5 млрд руб. Цифру назвал ТАСС председатель совета директоров инвестиционно-строительного холдинга К1 Дмитрий Колосов.

К1 построит объект по соглашению, заключенному вчера с властями Новосибирской области на инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП». Проект, как писали Sibnovosti.ru, будет реализован в форме государственно-частного партнерства.

Дмитрий Колосов также сообщил информагентству о том, что на строительство уйдет около 10 месяцев. Больницу планируется сдать в эксплуатацию к концу 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что новая больница площадью 35 тыс. кв. м появится в поселке Садовом. Она будет рассчитана на 504 койко-места.

Фото: © правительство Новосибирской области