Спикером омского заксобрания седьмой раз избран Владимир Варнавский

Владимир Варнавский вновь избран спикером законодательного собрания Омской области. Первая сессия регионального парламента нового созыва прошла сегодня.

Единоросс Владимир Варнавский избрался в заксобрание в Муромцевском избирательном округе №16. Как сообщил ТАСС, на выборах спикера он набрал 30 голосов. Его соперник - Константин Ткачев – 11.

«Впервые в составе собрания работают представители шести политических партий. Накал борьбы был очень высок, но сейчас пришло время конструктивной работы, доказывания своей правоты с уважением к оппоненту в открытой дискуссии», - обратился к депутатам Владимир Варнавский после объявления итогов голосования (цитата по сайту заксобрания Омской области).

На пост спикера он был избран седьмой раз. В первый – в 1994 году. Сейчас политику 74 года. Но для Сибири это не является рекордом. Владимир Штыгашев бессменно возглавляет верховный совет Республики Хакасия с 1992 года.

Фото: © законодательное собрание Омской области