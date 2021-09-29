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Спикером омского заксобрания седьмой раз избран Владимир Варнавский

Главная В России
Красноярск
14:50 29 Сентября 2021
выборы, председатель, законодательное собрание, голосование, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Владимир Варнавский вновь избран спикером законодательного собрания Омской области. Первая сессия регионального парламента нового созыва прошла сегодня.

Единоросс Владимир Варнавский избрался в заксобрание в Муромцевском избирательном округе №16. Как сообщил ТАСС, на выборах спикера он набрал 30 голосов. Его соперник -  Константин Ткачев – 11.

«Впервые в составе собрания работают представители шести политических партий. Накал борьбы был очень высок, но сейчас пришло время конструктивной работы, доказывания своей правоты с уважением к оппоненту в открытой дискуссии», - обратился к депутатам Владимир Варнавский после объявления итогов голосования (цитата по сайту заксобрания Омской области).

На пост спикера он был избран седьмой раз. В первый – в 1994 году. Сейчас политику 74 года. Но для Сибири это не является рекордом. Владимир Штыгашев бессменно возглавляет верховный совет Республики Хакасия с 1992 года.

Фото: © законодательное собрание Омской области

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