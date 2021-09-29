Глава Тувы отправил в отставку республиканское правительство

Глава Республики Тува Владислав Ховалыг отправил в отставку правительство региона. Вчера он официально вступил в должность.

«Формирование нового правительства не просто прописанная законом процедура, а важнейший шаг, от которого зависит, как дальше пойдет работа», - процитировал ТАСС Владислава Ховалыга.

Напомним, он был назначен врио главы Тувы в апреле этого года после отставки Шолбана Кара-оола. 17-19 сентября прошли выборы главы, на которых Владислав Ховалыг набрал 86,81% голосов.

Члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования его нового состава. Владислав Ховалыг также подписал указ о продлении на новый срок полномочий Людмилы Нарусовой в качестве сенатора от исполнительной власти региона.

Фото: © официальный портал Республики Тува