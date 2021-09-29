В Забайкалье только что избранный депутат стала вице-спикером заксобрания

Виктория Бессонова, только что избранная депутатом законодательного собрания Забайкальского края, сразу получила в нем высокий пост. Она заняла кресло вице-спикера - председателя комитета по экономической политике и предпринимательству.

Сессия регионального парламента прошла сегодня. Избрать Викторию Бессонову вице-спикером предложил председатель заксобрания Юрий Кон. Ранее именно он возглавлял экономический комитет.

«По итогам тайного голосования 30 депутатов из 42 присутствующих поддержали кандидатуру Виктории Бессоновой, 12 депутатов проголосовали против», - сообщили в пресс-службе заксобрания.

Виктория Бессонова с 2014 года занимала пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Забайкальского края. Депутатом она стала, победив на довыборах в Октябрьском округе №1. Она баллотировалась от «Единой России». Довыборы были назначены после смерти спикера Игоря Лиханова.

Фото: © законодательное собрание Забайкальского края