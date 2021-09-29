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Глава Омска Оксана Фадина уходит в Госдуму РФ

Главная В России
Красноярск
12:16 29 Сентября 2021
мэр, отставка, госдума, выборы, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске происходит смена власти. Мэр Оксана Фадина сегодня работает в этом качестве последний день.

Глава города подала в отставку, которая была принята на сессии омского городского совета. Оксана Фадина переходит на работу в Госдуму РФ.

«Наша конструктивная работа еще раз показала, что мы можем обеспечивать и устойчивость бюджета, и устойчивость тех проектов, которые направлены на социально-экономическое развитие Омска», - сказала Оксана Фадина на сессии, обращаясь к депутатам (цитата по официальному порталу мэрии).  

Ранее омский мэр победила на выборах в Госдуму РФ в одном из одномандатных округов. Она набрала 42,6% голосов.

Оксана Фадина руководила Омском с осени 2017 года. Как сообщили в администрации города, с 30 сентября временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Евгений Фомин.

Фото: страница мэрии Омска в соцсети «ВКонтакте»

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