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Спикер оренбургского заксобрания пошел на третий срок

Главная В России
Красноярск
14:01 28 Сентября 2021
выборы, председатель, депутаты, законодательное собрание, претендент
Автор: Sibnovosti.ru
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Сергей Грачев продолжит работу спикером законодательного собрания Оренбургской области. Депутаты нового созыва регионального парламента вновь доверили ему этот пост.

Депутат от «Единой России» Сергей Грачев оказался единственным претендентом на председательское кресло. По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», за его кандидатуру был подан 41 голос, против – 3. Сергей Грачев возглавил уже третий депутатский созыв. Политику 68 лет.

Как писали Sibnovosti.ru, выборы в заксобрание прошли 17-19 сентября. 29 из 47 мандатов у депутатов от «Единой России». Кроме того, в областной парламент прошли представители КПРФ, «Справедливой России – За правду», ЛДПР и «Пенсионеров России».

Сегодня стало известно, что первая сессия нового состава законодательной думы Томской области пройдет 14 октября.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области

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