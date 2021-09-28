Началось решающее голосование по выбору названия для моста в Улан-Удэ

В Республике Бурятия стартовал финальный этап конкурса по выбору названия для строящегося автомобильного моста через реку Уду в Улан-Удэ. В числе претендентов оставлены 10 вариантов, отобранных по итогам предыдущего этапа.

Официальное название конкурса - «Третий – мост новая жизнь». Он проходит в режиме онлайн. Первоначально, с 20 июля 2021 года, жители региона прислали около 300 наименований.

В топ-10 вошли следующие предложения: «Президентский», «Народный», «Эра», «Три генерала», «Надежды», «Верхнеудинский», «Юбилейный», «Талаан (Удача)», «Лебедь» и «Академический». Первые два варианта, по-видимому, связаны с тем фактом, что решение о строительстве было принято после того, как этот вопрос подняли в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Проголосовать за название можно будет до 10 октября.

Ранее сообщалось, что строительство объекта общей стоимостью 7,5 млрд руб. ведет ОАО «Хотьковский мост». Проект должен быть реализован в 2024 году. Четырехполосный мост появится в створе ул. Сахъяновой и 3-й Транспортной. Его длина - 202 м, ширина – 26 м.

Фото: официальный портал Республики Бурятия