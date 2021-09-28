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Президент РФ поручил уменьшить число школьных контрольных

Главная В России
Красноярск
12:43 28 Сентября 2021
школа, работа, контроль, министерство, документы
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент РФ Владимир Путин дал целый ряд поручений, касающихся российского образования. Ранее проблемы в этой сфере обсудили на заседании президиума госсовета.

Список поручений опубликован на сайте Кремля. Один из его пунктов касается проведения контрольных работ в школах.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», - говорится в документе.

Поручение дано Рособрнадзору, министерству просвещения РФ и руководству регионов. Отчитаться о выполнении они должны к 1 июля 2022 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в России в ближайшие четыре года планируется построить почти 2 тыс. новых школ, которые смогут принять более 1,2 млн учеников. Об этом говорил в начале года глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото: pixabay.com

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