Президент РФ поручил уменьшить число школьных контрольных

Президент РФ Владимир Путин дал целый ряд поручений, касающихся российского образования. Ранее проблемы в этой сфере обсудили на заседании президиума госсовета.

Список поручений опубликован на сайте Кремля. Один из его пунктов касается проведения контрольных работ в школах.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», - говорится в документе.

Поручение дано Рособрнадзору, министерству просвещения РФ и руководству регионов. Отчитаться о выполнении они должны к 1 июля 2022 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в России в ближайшие четыре года планируется построить почти 2 тыс. новых школ, которые смогут принять более 1,2 млн учеников. Об этом говорил в начале года глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

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