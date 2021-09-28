Дрова становятся не по карману малоимущим жителям Улан-Удэ

Дрова для жителей Улан-Удэ, которые пользуются печным отоплением, за год подорожали вдвое. Стоимость 1 куб. м превысила 3 тыс. руб. и продолжает расти, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Машина дров сегодня обходится покупателю, в лучшем случае, в 18 тыс. руб. Продавцы объясняют столь заметный рост тем, что поднялись цены на бензин и автомобильные запчасти. За дровами, по их словам, приходится ездить все дальше.

«Я недавно съездил три раза, чтобы «ГАЗик» напилить этот. 100 л бензина израсходовал. Леса сухого нет уже, всё», - рассказал ОТР водитель Алексей Асташов.

Только в Улан-Удэ насчитывается 67 тыс. частных домов с печным отоплением.

Как писали Sibnovosti.ru, власти столицы Республики Бурятия намерены внедрить использование «бездымного» топлива. Эта мера призвана улучшить состояние воздуха в городе.

Фото: «Общественное телевидение России»