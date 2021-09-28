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Сибирские вузы вошли в федеральную программу «Приоритет 2030»

Главная В России
Красноярск
11:38 28 Сентября 2021
программа, вуз, университет, сибирь, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Стали известны российские вузы, вошедшие в федеральную программу «Приоритет 2030». Отбор провела комиссия министерства науки и высшего образования РФ.

По данным сайта проекта, всего конкурс успешно выдержали 106 университетов. Они представляют 49 городов. Вузы получат гранты в размере 100 млн руб.

Из Сибирского федерального округа в «Приоритет 2030» попали 12 высших учебных заведений. В их числе Алтайский госуниверситет, Иркутский национальный исследовательский техуниверситет, Кемеровский госуниверситет, Томский госуниверситет, Томский политехнический университета, Новосибирский госуниверситет, Новосибирский государственный техуниверситет, Омский государственный техуниверситет, Сибирский государственный медуниверситет, Сибирский федеральный университет, Сибирский госуниверситет науки и технологий, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники.

«Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых», - говорится на сайте проекта.

Фото: сайт проекта «Приоритет 2030»

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