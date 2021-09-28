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В Иркутской области раскрыли махинации с закупкой жилья для детей-сирот

Главная В России
Красноярск
10:40 28 Сентября 2021
жилье, уголовное, дети, министерство, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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Двое иркутских чиновников задержаны по уголовному делу, связанному с предоставлением жилья детям-сиротам. Оно расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2, 5 ст. 200.5 (подкуп работника контрактной службы по предварительному сговору в крупном размере).

О возбуждении дела сообщили в главном управлении СКР по Иркутской области. Один из фигурантов в пресс-релизе ведомства назван бывшим сотрудником министерства имущественных отношений - начальником одного из отделов. По версии следствия, в прошлом году он получил взяток на сумму свыше 16 млн руб. за прием жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«При этом проверка соответствия этого жилья установленным нормам и требованиям, не осуществлялась», - отметили в следственном управлении.

Другой сотрудник того же министерства якобы получила свыше 900 тыс. руб. от физических и представителей юридических лиц, занимающихся реализацией данных квартир, за обеспечение их победы на соответствующих аукционах.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году следственные органы сообщили о махинациях с жильем для детей-сирот сразу в нескольких районах Красноярского края. Например, в поселке Первоманске трое молодых людей получили непригодные для жизни квартиры.

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