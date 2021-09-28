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Новокузнецкий «Металлург» набрал 43 очка в матче чемпионата России по регби

Главная В России
Красноярск
10:18 28 Сентября 2021
регби, матч, чемпионат, игра, команда
Автор: Sibnovosti.ru
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Новокузнецкий «Металлург» разгромил «Ростов» в матче чемпионата России по регби. Игра восьмого тура национального первенства прошла в Ростове-на-Дону.

Некоторые трудности при завершении атак гости испытали только в первую четверть часа. Затем они стали набирать очки в хорошем темпе. К перерыву счет достиг 22:0, а итоговый результат – 43:0. По две попытки на счету Виктора Козловского и Николоза Сухашвили.

Поскольку «Металлург» получил необходимую разницу по количеству занесенных попыток, команда набрала за игру сразу пять баллов, включая один бонусный. В результате в турнирной таблице кузбасская команда обошла «Локомотив-Пенза» и заняла шесту строчку.

Фото: пресс-служба регбийного клуба «Ростов»

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