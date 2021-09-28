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Задержан глава Нерчинского района Забайкалья

Главная В России
Красноярск
09:30 28 Сентября 2021
глава, скр, мвд, уголовное, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае задержан глава одного из городских поселений. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог).

К уголовному делу привело благоустройство в центре города по контракту, заключенному в 2019 году. По данным управления МВД России по Забайкальскому краю, чиновник знал о том, что в ходе работ была нарушена технология укладки плитки, но, тем не менее, подписал акты приема выполненных работ. В результате потребовался повторный ремонт стоимостью 7 млн руб.

Фамилия подозреваемого в сообщении краевого главка полиции не указывается. В следственном управлении СКР по Забайкальскому краю уточнили, что речь идет о главе Нерчинского района Михаиле Слесаренко.

«Также … следователи провели обыски в министерстве ЖКХ, энергетики цифровизации и связи Забайкальского края. В ходе обысков изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», - сообщили в следственном управлении.

Фото: телеканал «Россия 1»

 

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