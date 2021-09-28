Не день сибиряков: новосибирцы и омичи проиграли в КХЛ

Сибирские клубы, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), неудачно провели вчерашние матчи. «Сибирь» уступила в гостях, а «Авангард» на своей площадке.

Омичи долго лидировали в игре с ярославским «Локомотивом» после шайбы словака Петера Цегларека в большинстве на второй минуте. Долгое время счет был равным 1:1 после того, как гости провели ответный гол во втором периоде. Решающими стали заключительные 10 минут матча, в течение которых «Локомотив» отличился трижды. Итоговый счет – 1:4.

В свою очередь, новосибирцы уступили в Череповце «Северстали» 0:1. Единственную шайбу «Сибирь» пропустила в начале третьего периода. Тогда гости играли в меньшинстве после нарушения численного состава.

«… Наша команда безобразно играет во вторых и третьих периодах, перестает выполнять игровое задание. Поэтому у нас печальные результаты. Будем принимать меры, реагировать немного другими способами, нежели разговоры и уговоры», - сделал вывод после игры главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов (цитата по сайту КХЛ).

Поражение стало для «Сибири» восьмым в 10 последних матчах. Команда идет на девятом месте с шестью очками в конференции «Восток». У «Авангарда» дела немногим лучше – 10 очков и седьмое место.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»