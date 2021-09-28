28 сентября
Новости России
погода +3 °C
72.66
 
€ 85.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Не день сибиряков: новосибирцы и омичи проиграли в КХЛ

Главная В России
Красноярск
08:59 28 Сентября 2021
кхл, лига, матч, сибирь, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сибирские клубы, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), неудачно провели вчерашние матчи. «Сибирь» уступила в гостях, а «Авангард» на своей площадке.

Омичи долго лидировали в игре с ярославским «Локомотивом» после шайбы словака Петера Цегларека в большинстве на второй минуте. Долгое время счет был равным 1:1 после того, как гости провели ответный гол во втором периоде. Решающими стали заключительные 10 минут матча, в течение которых «Локомотив» отличился трижды. Итоговый счет – 1:4.

В свою очередь, новосибирцы уступили в Череповце «Северстали» 0:1. Единственную шайбу «Сибирь» пропустила в начале третьего периода. Тогда гости играли в меньшинстве после нарушения численного состава.

«… Наша команда безобразно играет во вторых и третьих периодах, перестает выполнять игровое задание. Поэтому у нас печальные результаты. Будем принимать меры, реагировать немного другими способами, нежели разговоры и уговоры», - сделал вывод после игры главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов (цитата по сайту КХЛ).

Поражение стало для «Сибири» восьмым в 10 последних матчах. Команда идет на девятом месте с шестью очками в конференции «Восток». У «Авангарда» дела немногим лучше – 10 очков и седьмое место.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Иркутской области раскрыли махинации с закупкой жилья для детей-сирот

В Иркутской области раскрыли махинации с закупкой жилья для детей-сирот

28 Сентября 2021 г.
Задержаны двое чиновников
Новости Красноярска: Новокузнецкий «Металлург» набрал 43 очка в матче чемпионата России по регби

Новокузнецкий «Металлург» набрал 43 очка в матче чемпионата России по регби

28 Сентября 2021 г.
Кузбасская команда разгромила в гостях «Ростов»
Новости Красноярска: Задержан глава Нерчинского района Забайкалья

Задержан глава Нерчинского района Забайкалья

28 Сентября 2021 г.
Следователи предъявили претензии к благоустройству
Новости Красноярска: Медицинскому вузу в Кемерове обновят фасад

Медицинскому вузу в Кемерове обновят фасад

27 Сентября 2021 г.
Здание было построено в 1977 году
Новости Красноярска: Томские водители отвыкли от снега

Томские водители отвыкли от снега

27 Сентября 2021 г.
Из-за ухудшения погоды в городе произошли многочисленные ДТП
Новости Красноярска: Иркутская школа построит себе сыроваренный цех

Иркутская школа построит себе сыроваренный цех

27 Сентября 2021 г.
Производству сыра будут обучать ребят со второго класса
Новости компаний
28/09
Почему работы на теплосетях в Красноярске ушли в осень?
28/09
DENTIST стоматология Красноярск на Авиаторов 42 — отличный выбор горожан
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
23/09
Сбер принял участие в VIII Сибирском историческом форуме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Енисейском тракте столкнулись сразу шесть автомобилей

На Енисейском тракте столкнулись сразу шесть автомобилей

27 Сентября 2021 г.
пострадавших нет
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина сбил женщину и ребёнка

В Красноярске мужчина сбил женщину и ребёнка

27 Сентября 2021 г.
Пешеходы госпитализированы
Новости Красноярска: «Хорошо, что в нас не въехали»: Владимир Путин встретил маралов в сибирской тайге

«Хорошо, что в нас не въехали»: Владимир Путин встретил маралов в сибирской тайге

26 Сентября 2021 г.
Опубликованы кадры отдыха главы государства в сентябре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru