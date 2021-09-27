Медицинскому вузу в Кемерове обновят фасад

В столице Кузбасса капитально отремонтируют фасад главного корпуса Кемеровского государственного медицинского университета. Соответствующую смету утвердила Главгосэкспертиза России.

По данным учреждения, общая площадь этого здания на ул. Ворошилова составляет 7,3 тыс. кв. м. предстоящие работы предполагают установку новых композитных панелей и устранение загрязнений. Здание было построено в 1977 году.

«Также будет заменена водосточная система, отремонтирована отмостка здания. Планируется замена вентиляционных и оконных решеток, а также другие необходимые работы», - перечислил также в Главгосэкспертизе России.

Ремонт пройдет на средства федерального бюджета.

В июле этого года Sibnovosti.ru писали о том, что Томский государственный архитектурно-строительный университет получит на капремонт 65 млн руб. Средства выделило министерство науки и высшего образования РФ. Тогда сообщалось, что капремонт пройдет в зданиях общежитий и учебных корпусов.

Фото: сайт Кемеровского государственного медицинского университета