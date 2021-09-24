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В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после гибели туристов на Эльбрусе

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Красноярск
14:57 24 Сентября 2021
гора, туристы, группа, скр, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Гибель туристов, поднимавшихся на Эльбрус, привела к возбуждению уголовного дела. Оно расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

О возбуждении дела сообщили в следственном управлении СКР по Кабардино-Балкарской Республике. По данным ведомства, группа начала подъем на Эльбрус из базового лагеря вчера утром. Четыре человек через некоторое время отказались от подъема из-за ухудшившейся погоды, а 19 продолжили движение вверх. Но и им пришлось повернуть назад, когда разбушевалась снежная буря.  

«На спуске, по решению гидов,  группа разделилась. Во время  спуска пять человек погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение.  Оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями…», - рассказали о дальнейшем развитии событий в следственном управлении.

Следователи осматривают тела погибших и допрашивают свидетелей.

Тем временем, организатор восхождения Денис Алимов рассказал ТАСС, что группу сопровождали четыре альпиниста-профессионала, которые делали все возможное, чтобы помочь туристам. По его словам, один из гидов спустился раньше с девушкой, которой стало плохо. При спуске она скончалась у него на руках. При спуске других групп один из туристов сломал ногу, что замедлило движение.   

Фото: сайт главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

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