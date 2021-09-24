Новосибирский мэр выступил за комплексное развитие территории Военного городка

Территория бывшего Военного городка №17 в Новосибирске, как предполагают муниципальные власти, будет развиваться на основе государственно-частного партнерства. Минобороны РФ передаст ее местным властям.

«Я выступаю за комплексное развитие этой площадки, которая может стать еще одним центром Новосибирска не только в географическом, но в инфраструктурном и культурном плане», - заявил сегодня мэр Анатолий Локоть.

О решении минобороны стало известно в августе этого года. Площадь участка в Октябрьском районе Новосибирска составляет 48 га. Более 30 расположенных на нем зданий признаны памятниками регионального значения. Они были построены в начале прошлого века. В настоящее время большая часть объектов пребывает в запустении и медленно разрушается.

В одном из старинных зданий в 2017 году был открыт музей «Россия – моя история». Ранее сообщалось о планах областных властей создать на этой территории музейный квартал.