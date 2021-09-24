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Спикера оренбургского заксобрания нового созыва изберут 28 сентября

Главная В России
Красноярск
13:11 24 Сентября 2021
выборы, депутаты, законодательное собрание, председатель, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
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Первая сессия законодательного собрания Оренбургской области нового созыва назначена на 28 сентября. Решение об этом было принято на организационном заседании депутатов.

На сессии предстоит избрать спикера областного парламента и его заместителей. Кроме того, пройдут выборы члена Совета федерации от законодательной ветви власти региона.

Предыдущий созыв возглавлял Сергей Грачев. На этот раз он избрался по списку «Единой России» в Госдуму РФ, но отказался от мандата.

«Вся моя жизнь связана с Оренбургским краем, люблю Оренбург и оренбуржцев. Поэтому буду продолжать работать в областном парламенте», - объяснил свой поступок Сергей Грачев.

Выборы нового состава заксобрания состоялись одновременно с выборами в Госдуму РФ. Явка составила 45,57%. По итогам голосования в одномандатных округах 18 мест получили единороссы, четыре – КПРФ, одно - «Справедливая Россия – За правду». По итогам выборов по партспискам 11 мандатов получили кандидаты «Единой России», восемь – КПРФ, по два - ЛДПР и «Справедливая России – За правду», один – Партия пенсионеров.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области

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