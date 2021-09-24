Спикера оренбургского заксобрания нового созыва изберут 28 сентября

Первая сессия законодательного собрания Оренбургской области нового созыва назначена на 28 сентября. Решение об этом было принято на организационном заседании депутатов.

На сессии предстоит избрать спикера областного парламента и его заместителей. Кроме того, пройдут выборы члена Совета федерации от законодательной ветви власти региона.

Предыдущий созыв возглавлял Сергей Грачев. На этот раз он избрался по списку «Единой России» в Госдуму РФ, но отказался от мандата.

«Вся моя жизнь связана с Оренбургским краем, люблю Оренбург и оренбуржцев. Поэтому буду продолжать работать в областном парламенте», - объяснил свой поступок Сергей Грачев.

Выборы нового состава заксобрания состоялись одновременно с выборами в Госдуму РФ. Явка составила 45,57%. По итогам голосования в одномандатных округах 18 мест получили единороссы, четыре – КПРФ, одно - «Справедливая Россия – За правду». По итогам выборов по партспискам 11 мандатов получили кандидаты «Единой России», восемь – КПРФ, по два - ЛДПР и «Справедливая России – За правду», один – Партия пенсионеров.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области