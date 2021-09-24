Следователи изучают обстоятельства гибели горняка в кузбасской шахте

Рабочий погиб на шахте «Заречной» в Кемеровской области. ЧП произошло на предприятии вчера.

Тело рабочего обнаружили в горной выработке шахты. По предварительным данным, сотрудник «Заречной» выполнял наряд по выемке горной массы. В ходе работ он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следственное управление СКР по Кемеровской области проводит проверку обстоятельств произошедшего.

«Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также соблюдались ли им эти требования», - говорится в сообщении ведомства.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе этого года двое горняков погибли на кузбасской шахте им. Тихова. В феврале – сотрудник шахты «Юбилейной».

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области