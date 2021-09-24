В Новосибирске готов проект автодрома «Сибирское кольцо»

Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска подготовило проект автодрома «Сибирское кольцо». Его предлагается создать на пустыре у ТЭЦ-5 в Октябрьском районе.

«Назначение этого участка – строительство объектов для технических видов спорта. Представленный проект предусматривает создание нескольких трасс – для авто-, мотогонок, велосипедов», - привел пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

По словам мэра, при реализации проекта необходимо будут решить проблему с шумом. Недалеко находятся крупные жилые комплексы.

Площадь участка на ул. Выборной составляет 114,6 га. Он был передан в аренду в 2010 году ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» для строительства спортивно-технического развлекательного комплекса. Но проект реализован не был, и в октябре 2020 года мэрия прекратила договор аренды.

По словам вице-мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, земля, на которой предполагалось возвести спорткомплекс, была в аренде у застройщика с 2015 года. Строительство так и не началось, в 2020 году участок был возвращен муниципалитету.

По данным вице-мэра Анны Терешковой, стоимость проекта составляет около 0,5 млрд руб. Для его реализации городские власти намерены привлечь частного инвестора.

Фото: страница вице-мэра Анны Терешковой в соцсети Facebook