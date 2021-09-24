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Спасатели добрались к месту падения самолета в Хабаровском крае

Главная В России
Красноярск
10:35 24 Сентября 2021
авиакатастрофа, гора, поиски, спасатели, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня спасатели приступили к обследованию места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Группировка из 40 специалистов добралась на гору Хребтовую пешим маршрутом.

«На месте базирования группировки развернут палаточный полевой лагерь. Всё дополнительное имущество для жизнеобеспечения и дополнительный инвентарь, снаряжение, вещевое имущество и продовольствие было доставлено к месту с помощью вертолета Ми-8…», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Выживших в авиакатастрофе (на борту было шесть человек) спасатели не обнаружили.

Как писали Sibnovosti.ru, обломки Ан-26 были обнаружены вчера на высоте примерно 900 м. Из-за рельефа местности и погоды высадить спасателей с вертолета не удалось.

По данным правительства Хабаровского края, самолет принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». В регион он прибыл из Читы.

«Соболезную родственникам погибших. Мы поможем им в этой тяжелейшей для них ситуации. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей», – заявил хабаровский губернатор Михаил Дегтярев.

Фото: сайт главного управления СКР по Хабаровскому краю

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