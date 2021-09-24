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Вертолет Ка-27 разбился на Камчатке

Главная В России
Красноярск
09:49 24 Сентября 2021
вертолет, край, авиакатастрофа, гора, экипаж
Автор: Sibnovosti.ru
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На Дальнем Востоке очередная авиакатастрофа. Вертолет Ка-27 упал в Камчатском крае.

«Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет», - сообщил ТАСС источник в авиационных службах региона.

На сайте главного управления МЧС по Камчатскому краю сообщения об авиакатастрофе нет. По данным СМИ, воздушное судно принадлежит ФСБ.

Гора Острая расположена у села Сосновка в Елизовском районе Камчатки. Обломки Ка-27 находятся на высоте около 900 м.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года в Камчатском крае рухнул в воды Курильского озера вертолет Ми-8 с туристами. Тогда погибли семь человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Камчатскому краю

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