Вертолет Ка-27 разбился на Камчатке

На Дальнем Востоке очередная авиакатастрофа. Вертолет Ка-27 упал в Камчатском крае.

«Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет», - сообщил ТАСС источник в авиационных службах региона.

На сайте главного управления МЧС по Камчатскому краю сообщения об авиакатастрофе нет. По данным СМИ, воздушное судно принадлежит ФСБ.

Гора Острая расположена у села Сосновка в Елизовском районе Камчатки. Обломки Ка-27 находятся на высоте около 900 м.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года в Камчатском крае рухнул в воды Курильского озера вертолет Ми-8 с туристами. Тогда погибли семь человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Камчатскому краю