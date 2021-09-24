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Пятеро туристов погибли в снежной буре на Эльбрусе

Главная В России
Красноярск
09:38 24 Сентября 2021
туристы, гора, мчс, операция, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа туристов из разных городов России попала в снежную бурю при восхождении на Эльбрус. Пятеро из них погибли.

Сотрудники главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике завершили поисково-спасательную операцию на горе. 14 туристов удалось спасти.

«Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам», - сообщили в ведомстве.

По данным спасателей, операция на высоте около 5 тыс. м проходила в тяжелых погодных условиях. Порывы ветра достигали 70 м/с при температуре воздуха до минус 20 градусов, а мокрый снег снизил видимость до одного метра.

По данным ТАСС, восемь человек из числа членов группы получили обморожения и травмы. Информагентство также отметило, что гид бросил группу и начал спускаться один.

В состав группы входили туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Челябинска, Тольятти, Екатеринбурга, Новороссийска, Тюмени, Обнинска.

Фото: сайт главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

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