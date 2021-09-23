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Спасателям не удалось высадить десант на месте катастрофы Ан-26

Главная В России
Красноярск
14:00 23 Сентября 2021
самолет, поиски, мчс, гора, экипаж
Автор: Sibnovosti.ru
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Обломки разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26 обнаружены в районе горы Хребтовой. О результатах поиска сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Обломки обнаружил вертолет Ми-8. Выяснить судьбу экипажа пока не удается. Высота горы составляет около 900 м.

«Из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 м/с воздушному судну невозможно сесть в районе происшествия, также как нельзя произвести десантирование спасателей», - пояснили в ведомстве.

Поэтому к месту авиакатастрофы отправили наземную группировку спасателей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Хабаровскому краю

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