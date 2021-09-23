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Минобрнауки рекомендует создать агробиотехнопарк на Алтае

Главная В России
Красноярск
13:14 23 Сентября 2021
парк, сельское хозяйство, образование, наука, создание
Автор: Sibnovosti.ru
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В министерстве высшего образования и науки РФ считают целесообразным создать в Алтайском крае агробиотехнопарк в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Всего в России планируется сформировать не менее пяти таких парков.

Предложение высказал директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук минобрнауки РФ Вугар Багиров. Он принял участие в международном форуме «Биотехнологии: наука, образование, индустрия». Форум начал сегодня работу в Барнауле.

«Нам было бы приятно, если бы один из этих агробиотехнопарков был создан именно в Алтайском крае. Обращаюсь к правительству края и Виктору Петровичу (губернатор Виктор Томенко – Sibnovosti.ru) - нам нужно закрепить это в постановлении форума сегодня и совместно реализовать», - процитировал Вугара Багирова ТАСС.

Агробиотехнопарки призваны объединить научно-исследовательскую работу, образование, экспериментальную площадку. Ранее сообщалось о планах создания такой структуры в Воронежской области.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Алтайского края

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