Минобрнауки рекомендует создать агробиотехнопарк на Алтае

В министерстве высшего образования и науки РФ считают целесообразным создать в Алтайском крае агробиотехнопарк в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Всего в России планируется сформировать не менее пяти таких парков.

Предложение высказал директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук минобрнауки РФ Вугар Багиров. Он принял участие в международном форуме «Биотехнологии: наука, образование, индустрия». Форум начал сегодня работу в Барнауле.

«Нам было бы приятно, если бы один из этих агробиотехнопарков был создан именно в Алтайском крае. Обращаюсь к правительству края и Виктору Петровичу (губернатор Виктор Томенко – Sibnovosti.ru) - нам нужно закрепить это в постановлении форума сегодня и совместно реализовать», - процитировал Вугара Багирова ТАСС.

Агробиотехнопарки призваны объединить научно-исследовательскую работу, образование, экспериментальную площадку. Ранее сообщалось о планах создания такой структуры в Воронежской области.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Алтайского края