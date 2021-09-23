Тело супруги тувинского экс-министра нашли в ее квартире

В Кызыле в своей квартире убита женщина. За жизнь ее супруга борются врачи.

Следы преступления были обнаружены вчера вечером в квартире одного из домов, расположенного на ул. Бай-Хаакской. Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Тува, тело хозяйки нашли с внешними признаками насильственной смерти. У ее супруга - колото-резаное ранение в области груди, он был госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как уточнил телеканал Рен ТВ, раненый мужчина - Юрий Тыт-оол. В 2015-2016 годы он занимал пост министра сельского хозяйства региона, а затем был отправлен в отставку. Тогда Sibnovosti.ru писали, что он стал фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств.

Согласно данным МВД по Республике Тува, количество правонарушений в январе-июне 2021 года выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Кызыле – в полтора раза. Число жертв преступников также увеличилось в 1,5 раза.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Тува